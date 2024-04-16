«Работы в Карабахе и Восточном Зангезуре не имеют аналога в мире». Полный текст выступления Алиева в Гаджигабульском районе

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Как сообщалось ранее, 16 апреля президент Азербайджанской Ильхам Алиев дал старт реконструкции Ширванского оросительного канала в Гаджигабульском районе и выступил на мероприятии.

Предлагаем вашему вниманию полный текст выступления главы государства.

– Несколько дней назад я подписал Распоряжение о реконструкции Ширванского оросительного канала, а сегодня закладывается его фундамент. Это очень знаменательное событие. Среди инфраструктурных проектов, реализованных в Азербайджане в последние годы, этот проект имеет особое значение, потому что Верхне-Ширванский оросительный канал функционирует уже много лет. Канал имеет земляное русло, и с годами большая часть канала вышла из строя. Естественно, это стало причиной потерь. Потери воды достаточно велики. Из-за потерь и утечек воды прилегающие земельные участки засолились, стали непригодными для посева.

Верхне-Ширванский канал был построен в 1958 году, и сегодня начинается новый этап в функционировании этого канала, который уже называется Ширванским каналом. Фактически канал будет отстроен заново, и, таким образом, тысячи людей получат пользу от этого проекта. Протяженность 120-километрового канала будет увеличена вдвое и превысит 200 километров.

Что касается посевных площадей, то и они будут увеличены более чем в два раза. Планируемый к реализации новый проект охватит 230 тысяч гектаров посевных площадей. Большую их часть составят новые орошаемые посевные площади. Если раньше этот канал охватывал 8 районов, то теперь он охватит 10 районов и последней его точкой будет озеро Гаджигабул, которое находится позади меня. Озеро Гаджигабул уже более 10 лет как полностью высохло. После ввода в строй канала заполнится и озеро, что очень положительно скажется на природе.

Этот проект еще раз показывает, что основной целью реализуемых в Азербайджане инфраструктурных проектов является обеспечение стремительного развития нашей страны, повышение благосостояния людей, в частности, создание условий для занятости людей, проживающих в регионах. За последние годы реализованы основные инфраструктурные проекты. Реализованные в Азербайджане инфраструктурные проекты подняли нашу страну на совершенно новый уровень. Электроэнергия, автомобильные дороги, железные дороги, водопроводы, проекты по обеспечению питьевой водой, а также ирригационные проекты уже показывают свою эффективность. В предыдущие годы в этой сфере было реализовано много крупных проектов. Среди них в первую очередь должен отметить оросительный канал Тахтакёрпю-Джейранбатан. Строительство водохранилища Тахтакёрпю также было проектом особой значимости. Шамкирчайское водохранилище также являлось очень крупным инфраструктурным проектом. Таким образом, объем и площадь пригодных для посева земель в северном, так и в западном регионах значительно увеличены.

Важность Ширванского канала также будет очевидна. Это будет наш крупнейший проект – самый крупный по объему воды и охвату посевных площадей. Уверен, что в ближайшем будущем в пунктах, расположенных по 10 районам, все увидят значение этого нового канала.

Этим проектом мы придаем новое дыхание данной отрасли. В то же время было подписано Распоряжение о строительстве Карабахского канала – когда-то он был назван Верхне-Карабахским каналом, а теперь называется Карабахским каналом, будет проведено технико-экономическое обоснование и в результате этой работы будет разработан новый проект. Со следующего года мы должны начать строительство Карабахского канала. Это канал, который охватит 115 тысяч гектаров. Количество охваченных районов там равно 9-ти. То есть, здесь 10 районов будут орошаться посредством Ширванского канала, а 9 районов – посредством Карабахского канала.

Это – основные направления будущего развития нашей страны, поскольку развитие ненефтяного сектора, развитие сельского хозяйства, повышение занятости, улучшение благосостояния граждан и рациональное использование наших водных ресурсов – все эти факторы отражаются на выполняемой нами работе.

В мире, в том числе и в Азербайджане, существует большая обеспокоенность в связи с изменением климата. Сейчас мы видим, что этот год фактически отличался от предыдущих лет. В этом году выпало немало снега и дождей, в наших водных бассейнах и водохранилищах достаточно воды. Однако в предыдущие годы мы ежегодно сталкивались с засухой. В наших горах выпадало меньше снега. Уровень воды в наших реках в прежние годы снижался, а порой наши основные реки высыхали. Обмеление Каспийского моря налицо. Это может видеть каждый. В таком случае нашей главной задачей является рациональное использование водных ресурсов.

Я еще раз хочу сказать, что в Азербайджане многие инфраструктурные проекты нашли свое решение. Уровень газификации достиг 96 процентов. Обеспечение электроэнергией и создание новых электростанций получили широкий размах, и мы добились значительного прогресса. Вся наша страна покрыта новыми современными дорогами. Поэтому главной задачей, стоящей перед правительством в предстоящие годы, будет реализация проектов, связанных с питьевой водой и орошением.

Уже разработана широкомасштабная программа. Поскольку Ширванский и Карабахский каналы вместе с каналом Тахтакёрпю являются крупнейшими оросительными каналами, этим проектам придается особое значение. Только на основе уже принятой программы в Азербайджане будет построено более 10 водохранилищ. К примеру, уже началось строительство Енгиджинского водохранилища в Габалинском районе. После завершения его строительства там будет орошаться 10 тысяч гектаров земли, посевных площадей, которые до сих пор не орошались. Если мы возьмем в целом наши проекты, связанные с орошением, то увидим, что через несколько лет будет орошаться по меньшей мере более 500 тысяч гектаров земли. В то же время современные системы управления, сокращение потерь – сейчас потери на Ширванском канале близки к 30 процентам, теперь, после строительства канала с бетонным руслом, потери составят максимум 5 процентов. То есть экономия воды – это дело каждого из нас, в первую очередь, государства, и мы делаем эту работу.

Это проекты, которые относятся только к части Азербайджана. Если мы прибавим к ним проекты на освобожденных от оккупации территориях, то картина будет более радостной, потому что в результате Отечественной войны и антитеррористической операции сегодня мы стали полноправными хозяевами наших водных источников. В свое время Армения оккупировала не только наши земли, но и наши водные ресурсы. Водные ресурсы в Карабахе и Восточном Зангезуре составляют 25 процентов наших общих водных ресурсов. Основное свойство, позитивная сторона этих водных ресурсов в том, что они формируются за счет внутренних источников. Потому что, как вам известно, наши основные реки – река Кура, река Араз, река Самур – берут свое начало за границей. Наши основные реки берут истоки за границей, поэтому ввиду того, что водные ресурсы Карабаха и Восточного Зангезура являются внутренними источниками, это имеет особую значимость. За короткий период времени мы реализовали крупные инфраструктурные проекты, и эта работа продолжается.

Некоторое время назад в Агдамском районе состоялось открытие Хачинчайского водохранилища. В ближайшем будущем состоится открытие Кёнделенчайского водохранилища в Физулинском районе. В настоящее время ведется строительство Забухчайского водохранилища. Суговушанское водохранилище, можно сказать, отстроено заново, и один из двух каналов, вытекающих из этого водохранилища, уже полностью отремонтирован, второй канал также будет отремонтирован, и, таким образом, уже будет подаваться вода в несколько районов, которые были лишены воды из-за армянской оккупации. Площадь новых посевных участков составит около 100 тысяч гектаров. Поэтому когда я говорю, что вода будет подаваться как минимум на 500 тысяч гектаров земли, то имею в виду это. Если учесть, что площадь орошаемых посевных участков в Азербайджане не так уж велика, эти проекты имеют особое значение. В Карабахе и Восточном Зангезуре планируются другие крупные оросительные проекты. Предусматривается строительство Хакаричайского, Бергюшадчайского водохранилищ и каналов. Сейчас готовятся технико-экономические обоснования, и считаю, что со следующего года мы сможем начать реализацию этих проектов.

Конечно, все это требует крупных средств. Азербайджан – сильное государство, государство, опирающееся на собственные силы, собственные возможности. Мы выполняем в Карабахе и Восточном Зангезуре такие широкомасштабные работы, которые не имеют аналога в мире. И жилые дома, инфраструктурные проекты, оросительные проекты, железные дороги, тоннели, аэропорты – работа, проделанная всего за три года, показывает силу нашего государства, нашего правительства и волю нашего государства. Все упомянутые мною проекты будут реализованы. Будет еще много других проектов, просто они меньше по объему работы. Но каждый проект важен, и, таким образом, Азербайджан, обладающий ограниченными водными ресурсами, полностью обеспечит себя и в этой сфере.

Должен отметить еще один проект. В настоящее время ведется работа над этим проектом. Это проект опреснения воды Каспийского моря. После реализации этого проекта мы будем использовать воду Каспийского моря как для орошения, так и как питьевую воду. Несколько стран мира обладают большим опытом в области опреснения, и у нас есть такой крупный водный бассейн как Каспийское море. Конечно, мы используем и эту возможность. Таким образом, канал, фундамент которого я сегодня заложил, в ближайшем будущем будет иметь огромные положительные результаты.

Неделю назад я ознакомился с деятельностью агропарка, расположенного в Гаджигабульском районе. Мне сообщили, что здесь проведен посев зерна на площади более 4 тысяч гектаров и урожайность по пшенице составила около 7 тонн с гектара. Теперь для сравнения скажу, что средняя урожайность у нас в стране составляет чуть более 3 тонн с гектара. Здесь, в Гаджигабуле, эти площади никогда не возделывались – ни в советское время, ни в период независимости. Потому что не было воды и земля не такая плодородная. Когда есть вода, когда применяются новые технологии, техника, государственная поддержка, деятельность частного сектора – когда все эти факторы объединяются, то мы видим такой результат – 7 тонн с гектара в Гаджигабуле. Но в местах, где почва всегда плодородна, эта цифра может быть еще больше. Однако скажу вам, что урожайность 7 тонн зерна с гектара – это уровень развитых стран. Причем это продовольственная пшеница, в которой мы нуждаемся больше всего. Мы еще зависим от импорта. Если эти технологии будут применяться только вдоль Ширванского канала, вот на указанных, расположенных там территориях, то мы тогда значительно снизим зависимость от импорта. При реализации перечисленных мною других проектов мы, возможно, когда-нибудь вообще откажемся от импорта.

На освобожденных от оккупации землях Карабаха и Восточного Зангезура сейчас, наряду со строительными работами, широкий размах получило развитие сельского хозяйства. Возвращающиеся туда граждане уже пользуются этими возможностями. В то же время в результате применения современных технологий там широкий размах приобретут как зерноводство, так и плодоводство, бахчеводство, виноградарство. Карабах и Восточный Зангезур являются одними из самых красивых мест в Азербайджане, и наличие земель, пригодных для сельского хозяйства, водных ресурсов – рек, родников, а также пастбищ создают огромные возможности как для животноводства, так и растениеводства. Мы все делаем планомерно, чтобы обеспечить максимальную урожайность, извлечь максимальную пользу из каждой пяди земли, и будем делать это.

Уверен, азербайджанский народ также абсолютно уверен в том, что все сказанное нами, все данные нами обещания всегда выполняются, и реализация этих проектов, о которых я сегодня сказал, также будет полностью обеспечена. Через три года, максимум до конца 2027 года мы отметим открытие и Ширванского канала.