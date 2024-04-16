BP приступила в Азербайджане к разработке новой скважины

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Британская компания BP объявила о начале добычи нефти с новой платформы в азербайджанском секторе Каспийского моря.

«В рамках разработки месторождения Азери – Чираг – Гюнешли (АЧГ) с новой платформы Azeri Central East (АСЕ) добыта первая нефть. Ожидается, что добыча на ACE в 2024 году достигнет порядка 24 тыс. баррелей в сутки, поскольку будут пробурены, завершены и введены в эксплуатацию еще две запланированные скважины», – говорится в сообщении компании.

В компании отметили, что платформа и связанные с ней объекты рассчитаны на извлечение до 100 тыс. баррелей нефти в сутки, а в целом на АСЕ будет пробурено 48 скважин.

«Ожидается, что в течение срока эксплуатации платформы ACE на этой части месторождения будет добыто до 300 млн баррелей нефти», – отмечается в сообщении.

АСЕ – седьмая нефтедобывающая платформа на месторождении АЧГ в Каспийском море. Всего с начала разработки АЧГ в 1997 здесь было добыто более 4,3 млрд баррелей нефти.

Контракт на разработку блока месторождения Азери – Чираг – Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года сроком на 30 лет. В сентябре 2017 года срок действия контракта был продлен до 2050 года.