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Генсек ОДКБ исключил междоусобицу в альянсе

Генсек ОДКБ исключил междоусобицу в альянсе

Сделанное несколько лет назад предложение о разработке механизма действий в случае нападения одной страны-участницы ОДКБ на другую уже не актуально, в этом нет необходимости.

Об этом генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил в интервью NEWS.ru.

«Предложение главы Кыргызстана Садыра Жапарова пришлось на период обострения приграничной обстановки на кыргызско-таджикской границе. Оно продемонстрировало высокую степень обеспокоенности кыргызского лидера ситуацией в регионе. Такая инициатива была вполне оправдана, учитывая сложности разрешения приграничного спора между двумя государствами», – сказал И. Тасмагамбетов.

Но, по его словам, позже воля политического руководства двух стран – Кыргызстана и Таджикистана, позволила не только начать и успешно вести делимитацию госграницы, но и найти политическое решение проблемы.

Поэтому необходимость в подготовке документа о действиях в подобных случаях фактически отпала, отметил он.

Также, считает Тасмагамбетов, подобное развитие ситуации, как «нападение» одной страны-участницы на другую, в целом крайне маловероятно. Ведь государства – члены ОДКБ в своих отношениях строго следуют уставу организации, прямо запрещающему агрессивные действия в отношении друг друга.

Что касается возможности расширения ОДКБ, генсек организации отметил, что геополитическая ситуация в Евразии в настоящее время отличается нестабильностью. «Она может складываться таким образом, что отдельные страны захотят заручиться поддержкой сильных союзников и получить возможность использовать их политико-дипломатический, а в случае необходимости и военный потенциал для защиты своих национальных интересов», – отметил он.

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