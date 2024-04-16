Центробанк Турции несет колоссальные убытки

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Центральный банк Турции объявил об убытке в 818,2 млрд лир ($25 млрд) в 2023 году. Большая часть убытков произошла из-за выплат по депозитам, защищенным от обменного курса, сообщает турецкий телеканал NTV.

При этом, согласно отчету, активы Центробанка Турции составили по итогам прошлого года 6,9 трлн лир ($220 млрд). Турецкие СМИ указывают, что в предыдущие годы Центробанк объявлял о прибыли. Так, в 2022-м она составила 72 млрд лир ($2,2 млрд), а в 2021-м – 57 млрд лир ($1,75 млрд).

Турецкие экономисты уже назвали колоссальные убытки ЦБ Турции следствием «неправильной экономической политики» и «самого дорогого экономического эксперимента в мире».