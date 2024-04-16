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19 апреля члены парламента Азербайджана обсудят 14 вопросов

19 апреля члены парламента Азербайджана обсудят 14 вопросов

Следующее заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана пройдет 19 апреля.

Согласно информации парламента, повестка заседания включает в себя 14 вопросов.

Это следующие вопросы:

1. Отчет о деятельности Счетной палаты Азербайджанской Республики в 2023 году;

2. Законопроект о внесении изменений в «Положение о службе в государственных налоговых органах», утвержденное законом Азербайджанской Республики от 12 июня 2001 года номер 141-IIQ (третье чтение);

3. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «О трудовых пенсиях» (третье чтение);

4. Законопроект о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (третье чтение);

5. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «О социальном страховании», «О таможенном тарифе» и «О рекламе» (третье чтение);

6. Законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики и закон Азербайджанской Республики «Об ипотеке» (третье чтение);

7. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «О медиа» (третье чтение);

8. Законопроект о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «Об утверждении устава внутренней службы Вооруженных сил Азербайджанской Республики», «Об охране памятников истории и культуры», «О выдаче (экстрадиции) лиц, совершивших преступление» и «О культуре» (второе чтение);

9. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «О социальном страховании» и Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение);

10. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «Об образовании» (второе чтение);

11. Законопроект о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «Об увековечивании имени шехида и льготах семьям шехидов», «О статусе и социальной защите граждан, принимавших участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавших в результате этой аварии», «О ветеранах», «О статусе беженцев и вынужденных переселенцев», «О социальной защите детей, потерявших родителей и лишившихся родительской опеки», «О профессиональном обучении» и «О правах лиц с инвалидностью» (второе чтение);

12. Законопроект о внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с реализацией закона от 14 июля 2023 года номер 979-VIQD «О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «О лекарственных средствах» (второе чтение);

13. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «О службе в органах юстиции» (первое чтение);

14. Законопроект «О создании искусственных земельных участков в принадлежащем Азербайджанской Республике секторе Каспийского моря (озера)» (первое чтение).

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