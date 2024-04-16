Еще 156 семей возвращаются в Физули

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Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев провел жеребьевку между семьями, которые будут переселены в город Физули на очередном этапе.

Как сообщили в Госкомитете, в мероприятии приняли участие представители специального представительства президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), представители исполнительной власти Физулинского района, члены Общественного совета при Госкомитете.

В жеребьевке приняли участие 156 семей. В соответствии с составом семьи 59 из них обеспечены двухкомнатными, 80 – трехкомнатными и 17 – четырехкомнатными квартирами.

Бывшие вынужденные переселенцы, которые скоро вернутся в город Физули на постоянное место жительства, выразили глубокую благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за созданные на освобожденных от оккупации территориях условия и заботу о вынужденных переселенцах.

Семьи, принявшие участие в жеребьевке, в ближайшие дни будут отправлены в город Физули.