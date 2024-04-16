Ильхам Алиев: Тысячи людей получат пользу от этого проекта

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Закладка фундамента Ширванского оросительного канала является очень знаменательным событием. Среди инфраструктурных проектов, реализованных в Азербайджане в последние годы, этот проект имеет особое значение.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 16 апреля в выступлении на церемонии закладки фундамента Ширванского оросительного канала, передает Азертадж.

Подчеркнув, что этот канал уже называется Ширванским каналом, глава государства отметил:

«Фактически канал будет отстроен заново, и, таким образом, тысячи людей получат пользу от этого проекта. Протяженность 120-километрового канала будет увеличена вдвое и превысит 200 километров. Что касается посевных площадей, то и они будут увеличены более чем в два раза».

Планируемый к реализации новый проект реконструкции Ширванского оросительного канала охватит 230 тысяч гектаров посевных площадей, сказал Алиев.

Отметив, что большую их часть составляют новые орошаемые посевные площади, глава государства сказал:

«Если раньше этот канал охватывал 8 районов, то теперь он охватит 10 районов и последней его точкой будет озеро Гаджигабул <…>. Озеро Гаджигабул уже более 10 лет полностью высохло. После ввода в строй канала заполнится и озеро, что очень положительно скажется на природе».

Как подчеркнул Ильхам Алиев, по объему воды и охвату посевных площадей Ширванский канала будет нашим крупнейшим проектом.

«Этим проектом мы придаем новое дыхание в данную отрасль», – заявил глава государства, подчеркнув, что в следующем году начнется строительство Карабахского канала.

«Это канал, который охватит 115 тысяч гектаров. Количество охваченных районов равно 9-ти. То есть здесь 10 районов будут орошаться посредством Ширванского канала, а 9 районов – Карабахского канала», – сказал Ильхам Алиев.