Россия экстрадировала в Азербайджан четырех разыскиваемых

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Граждане Азербайджана, разыскиваемые в стране за совершение преступлений против здоровья и собственности, экстрадированы из России.

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

Генпрокуратура России удовлетворила ходатайство об экстрадиции объявленных в международный розыск за укрывательство от следствия Нихада Салимли, разыскиваемого по подозрению в совершении преступления против здоровья, Шовкетбея Мустафаева, Илькина Рустамова и Ровшана Амирханлы, обвиняемых в совершении преступлений против собственности.

Вышеназванные лица были задержаны на территории России и экстрадированы в Азербайджан в сопровождении Специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.