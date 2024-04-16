СЕ принял решение вернуть Азербайджан в ПАСЕ, сообщают СМИ |
Ильхам Алиев рассказал, что вода Каспия в скором времени будет использоваться как питьевая |
Алиев: Обмеление Каспийского моря налицо |
Иран снова грозится «страшным ответом» Израилю |
Россия поразила украинский воздушный «шар-террорист» |
В Саудовской Аравии назвали Иран «спонсором терроризма» и признались в обороне Израиля |
Нетаньяху: Израиль заставит Иран нервно ждать |
Протесты в Тбилиси вылились в столкновения и задержания (обновлено, фото, видео) |
Тегеран предупредил Вашингтон о жестком ответе на атаку Израиля |
Главное Общество

Россия экстрадировала в Азербайджан четырех разыскиваемых

Россия экстрадировала в Азербайджан четырех разыскиваемых

Граждане Азербайджана, разыскиваемые в стране за совершение преступлений против здоровья и собственности, экстрадированы из России.

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

Генпрокуратура России удовлетворила ходатайство об экстрадиции объявленных в международный розыск за укрывательство от следствия Нихада Салимли, разыскиваемого по подозрению в совершении преступления против здоровья, Шовкетбея Мустафаева, Илькина Рустамова и Ровшана Амирханлы, обвиняемых в совершении преступлений против собственности.

Вышеназванные лица были задержаны на территории России и экстрадированы в Азербайджан в сопровождении Специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

Теги:
Из этой рубрики
В Азербайджане за свои публикации отправлен за решетку еще один тиктокер
Общество

В Азербайджане за свои публикации отправлен за решетку еще один тиктокер

2024/04/16, 16:28
Еще 156 семей возвращаются в Физули
Общество

Еще 156 семей возвращаются в Физули

2024/04/16, 16:03
C начала года в Азербайджан ввезено около 20 000 автомобилей
Общество

C начала года в Азербайджан ввезено около 20 000 автомобилей

2024/04/16, 15:31
Ильхам Алиев утвердил меморандум по созданию Турецко-Азербайджанского университета
Общество

Ильхам Алиев утвердил меморандум по созданию Турецко-Азербайджанского университета

2024/04/16, 15:11
Если вам позвонит Дарья из PASHA Bank...
Общество

Если вам позвонит Дарья из PASHA Bank…

2024/04/16, 14:46
Ильхам Алиев рассказал, что вода Каспия в скором времени будет использоваться как питьевая
Общество

Ильхам Алиев рассказал, что вода Каспия в скором времени будет использоваться как питьевая

2024/04/16, 14:38
Сокращена квота для совершения хаджа из Азербайджана
Общество

Сокращена квота для совершения хаджа из Азербайджана

2024/04/16, 14:26
В Азербайджане утилизированы конфискованные наркотики (фото)
Общество

В Азербайджане утилизированы конфискованные наркотики (фото)

2024/04/16, 14:13
Алиев: Обмеление Каспийского моря налицо
Общество

Алиев: Обмеление Каспийского моря налицо

2024/04/16, 13:56