Боррель объяснил, почему ЕС не может признать КСИР террористической организацией

Евросоюз сейчас не имеет возможности признать Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) террористической организацией.
Об этом сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.
«Мы уже неоднократно обсуждали внесение [Корпуса] стражей революции в список террористических организаций <…>. Но для этого необходимо, чтобы судебный орган страны – члена [ЕС] признал, что эта организация совершила террористический акт. На сегодняшний день это не так», – сказал Боррель в интервью французской газете Le Monde.
Помимо этого, глава дипслужбы Евросоюза ответил на вопрос о возможности введения новых санкций в отношении Ирана после его удара по Израилю. Боррель отметил, что для этого прежде всего необходимы «вещи, в отношении которых можно ввести санкции».