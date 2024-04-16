Боррель объяснил, почему ЕС не может признать КСИР террористической организацией

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Евросоюз сейчас не имеет возможности признать Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) террористической организацией.

Об этом сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

«Мы уже неоднократно обсуждали внесение [Корпуса] стражей революции в список террористических организаций <…>. Но для этого необходимо, чтобы судебный орган страны – члена [ЕС] признал, что эта организация совершила террористический акт. На сегодняшний день это не так», – сказал Боррель в интервью французской газете Le Monde.

Помимо этого, глава дипслужбы Евросоюза ответил на вопрос о возможности введения новых санкций в отношении Ирана после его удара по Израилю. Боррель отметил, что для этого прежде всего необходимы «вещи, в отношении которых можно ввести санкции».