Продлен срок выплаты надбавок к зарплате медиков, борющихся с COVID-19

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Продлен срок выплаты надбавок к зарплате медицинских работников, борющихся с COVID-19.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно новому постановлению, срок выплаты надбавки к заработной плате медицинским работникам, оказывающим амбулаторно-поликлиническую помощь пациентам, инфицированным новым типом коронавируса (COVID-19), в специальных амбулаторных медицинских пунктах, созданных при Главном управлении здравоохранения города Баку, продлен до 1 июля 2024 года.