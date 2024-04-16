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Гросси: наличие у Ирана обогащенного урана не говорит об обладании ядерным оружием

Гросси: наличие у Ирана обогащенного урана не говорит об обладании ядерным оружием

Факт накопления Ираном больших запасов обогащенного урана не означает наличия у Тегерана ядерного оружия, у Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) нет информации о существовании иранской ядерной программы.

Об этом заявил глава агентства Рафаэль Гросси после заседания Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.

«Факт накопления урана на очень высоком уровне не означает автоматически, что у вас есть ядерное оружие. Мы должны быть крайне осторожны, делая заявления. <…> У нас нет никакой информации или признаков того, что в Иране есть ядерная программа», – отметил Гросси.

Он подчеркнул, что технически идентичный оружейному масштаб запасов обогащенного урана в распоряжении Тегерана «вызывает настороженность и вопросы у международного сообщества».

Глава МАГАТЭ также заявил, что рассчитывает посетить Тегеран в течение нескольких недель для обсуждения вопроса наличия у Ирана больших объемов обогащенного урана.

«Я надеюсь в ближайшие несколько недель вернуться в Тегеран и попытаться вернуть ситуацию в нормальное русло», – сказал он.

«Я надеюсь, что мне удастся перевести ситуацию на высокий уровень сотрудничества. Мы получаем [уровень] доступа, который, на мой взгляд, мог бы быть гораздо лучше», – подчеркнул глава МАГАТЭ.

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