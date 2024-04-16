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На американском заводе, производящем снаряды для Украины, произошел пожар

На американском заводе, производящем снаряды для Украины, произошел пожар

Пожар произошел на заводе в городе Скрантон, в штате Пенсильвания, где производят снаряды для Украины.

Об этом пишет Atlas News со ссылкой на производителя военной техники General Dynamics и очевидцев.

По данным издания, данный завод является одним из семи, производящих боевое снаряжение для вооруженных сил США. На заводе изготавливаются крупнокалиберные металлические снаряды, минометные снаряды, в том числе снаряды калибра 155 миллиметров.

Отмечается, что очевидцы опубликовали видео и фотографии завода, из труб которого валит черный дым. Компания-владелец завода General Dynamics подтвердила Atlas News, что на заводе был небольшой пожар.

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