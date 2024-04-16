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Турция проведет переговоры с ХАМАС

Турция проведет переговоры с ХАМАС

Турция активизирует усилия по урегулированию в секторе Газа, с этой целью глава МИД Хакан Фидан отправляется во вторник в Катар на переговоры с властями эмирата и руководством радикального палестинского движения ХАМАС, турецкая сторона также намерена реанимировать деятельность Контактной группы Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств по Газе, сообщает газета Hürriyet.

О необходимости активизации усилий исламского мира для сдерживания Израиля в телефонном разговоре с шейхом Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани в понедельник сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Как бы [премьер Израиля Биньямин] Нетаньяху ни пытался заставить нас забыть о Газе и эскалации кризиса, все знают о сути проблемы. Настало время сказать «Стоп» происходящему и сделать это [остановить Израиль] можно общими усилиями восточных, западных, региональных игроков путем возвращения к основному вопросу – проблеме Израиля и Газы», – пишет обозреватель проправительственного турецкого издания Ханде Фырат.

Она отмечает, что западные страны, «хоть и стоят за Израилем, опасаются нанесения им ответного удара [по Ирану], поэтому выражают свою обеспокоенность Турции».

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