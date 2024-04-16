США уведомили Израиль, что в случае удара по Ирану он будет действовать в одиночку

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США в частном порядке уведомили Израиль, что в случае нанесения ответного удара по Ирану он «будет делать это в одиночку».

Об этом сообщает телекомпания ABC со ссылкой на источники.

По словам одного из источников, США не будут участвовать в наступательных военных операциях против Ирана, опасаясь более масштабного конфликта на Ближнем Востоке. Другой источник телекомпании отметил, что это послание было передано непосредственно высшим должностным лицам Израиля.

АВС подчеркивает, что это «необычное послание для близкого союзника, который на протяжении десятилетий получал от США больше военной помощи, чем любая другая страна в мире». Однако после нескольких месяцев самостоятельных действий Израиля в секторе Газа и жесткой критики со стороны Соединенных Штатов по поводу того, что израильские военные операции зашли слишком далеко, администрация президента США Джо Байдена дала понять, что Вашингтон не будет участвовать в наступательных действиях против Ирана.