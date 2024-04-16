США ответили на призыв Зеленского: «Это разные конфликты»

40 Просмотров

США не будут помогать Украине в перехвате воздушных целей таким же образом, как помогли Израилю во время иранской атаки, так как это разные конфликты, сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.

Его спросили, почему американские силы не могут перехватывать российские ракеты и беспилотники в Украине по аналогии с иранскими, направленными на Израиль.

«Я знал, что этот вопрос возникнет. Это разные конфликты, разное воздушное пространство, разные картины угроз. [Американский] президент [Джо Байден] с самого начала конфликта в Украине ясно давал понять, что США не будут участвовать в этом конфликте в боевой роли», — сказал Кирби.

Он напомнил, что Вашингтон передавал Киеву средства для защиты воздушного пространства, но сейчас не может этого делать, так как не согласовано необходимое финансирование. Кирби призвал конгресс как можно скорее выделить помощь как Израилю, так и Украине.