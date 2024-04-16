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Две аварии на железнодорожных переездах за одну ночь: пострадали 4 человека (фото)

Две аварии на железнодорожных переездах за одну ночь: пострадали 4 человека (фото)

Невнимательность водителя на железнодорожных переездах стала причиной двух аварий.

Информацию об этом распространило ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Сообщается, что сегодня около 00:28 на станции Гала автомобиль марки “Жигули” с государственным регистрационным знаком 10-EK-522, игнорируя предупреждающие знаки, попытался пересечь железнодорожную линию и врезался в проезжающий поезд.

В результате столкновения водитель автомобиля и 2 пассажира получили травмы различной степени тяжести. Раненые были госпитализированы с помощью бригады скорой медицинской помощи.

Второе ДТП произошло около 04:50 на станции Амирджан. Водитель автомобиля марки Toyota Prius (такси) с государственным регистрационным знаком 77-DV-564, не справившись с управлением, врезался в стойку шлагбаума железнодорожного переезда на станции Амирджан.

В результате происшествия водитель получил травмы.

АЖД призывает водителей транспортных средств строго соблюдать требования статьи 44 Закона Азербайджанской Республики «О дорожном движении».

Будьте осторожны при переходе железнодорожных переездов! Водители, нарушившие правила, штрафуются на сумму 100 AZN, и подверают риску свою жизнь и жизнь пассажиров.

Две аварии на железнодорожных переездах за одну ночь: пострадали 4 человека (фото)

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Две аварии на железнодорожных переездах за одну ночь: пострадали 4 человека (фото)

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