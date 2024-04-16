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Зеленский: Россия попытается усилить наступление

Зеленский: Россия попытается усилить наступление

Россия скоро попытается усилить штурмовые и наступательные действия. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 15 апреля.

Также глава государства рассказал, что заслушал доклады внешней и военной разведок по военным планам РФ на весну и лето.

«Два важных доклада разведок – руководителя Службы внешней разведки Иващенко и руководителя ГУР Буданова – относительно российских действий весной и летом. Того, к чему мы должны быть готовы – во всех форматах возможных вражеских действий. Очевидно, что безумие в Кремле до сих пор сильно, оккупант попытается усилить штурмовые действия, наступательные. Будем отвечать», – отметил Зеленский.

По его словам, также был доклад главка Александра Сырского относительно направлений, где более всего горячо. Отдельное внимание на Ставке уделялось боям в Часовом Яру, на Покровском и Купянском направлениях. А министр обороны Украины Рустем Умеров доложил о реализации контрактов на поставку снарядов и дронов, а также РЭБ.

Зеленский сообщил, что был подробный разговор о применении РЭБ, о защите критической инфраструктуры.

«Это касается, в частности, энергетики – того, что защищено, и того, что было, к сожалению, защищено недостаточно. Будут соответствующие выводы», – заявил президент.

Он добавил, что также на заседании разобрали необходимые действия по восстановлению генерации и ключевых энергообъектов. Обсудили состояние защиты критической инфраструктуры в районах вблизи фронта и пограничных. Решили, что в ближайшие недели приоритетом Украины в работе с партнерами будут ПВО и оружие для военных на передовой.

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