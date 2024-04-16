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Баку и Белград обсудили перспективы стратегического партнерства

Баку и Белград обсудили перспективы стратегического партнерства

15 апреля 2024 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с первым заместителем премьер-министра Сербии, министром иностранных дел Ивицей Дачичем.

Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

В ходе телефонного разговора министры обсудили текущую ситуацию и перспективы стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией.

Стороны подчеркнули важность взаимных визитов на высоком уровне, взаимовыгодного взаимодействия в рамках международных организаций, экономического сотрудничества, в том числе в сфере энергетики, высоких технологий, транспорта и других сферах.

Министр Ивица Дачич отметил, что Сербия придает особое значение стратегическому сотрудничеству с Азербайджаном.

Кроме того, в ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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