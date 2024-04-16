Тегеран предупредил Вашингтон о жестком ответе на атаку Израиля

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Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян сообщил, что Тегеран предупредил Вашингтон о жесткой и решительной реакции исламской республики на новую атаку Израиля, которую он может предпринять в ответ на иранский удар ракетами и беспилотниками по территории еврейского государства. Соответствующее заявление он сделал в телефонном разговоре с главой МИД Китая Ван И.

«Мы передали Белому дому четкое предупреждение, что в случае провокаций со стороны [Израиля] и повторения террористических атак против безопасности и интересов Ирана ответ и последующие действия Тегерана будут решительными, незамедлительными и масштабными», – приводятся слова Абдоллахияна в сообщении, опубликованном в Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства.