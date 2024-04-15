Киев отказался от соглашении по безопасности судоходства в Черном море

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Украина и Россия совместно с Турцией два месяца вели переговоры о соглашении по безопасности судоходства в Черном море, которое должны были объявить в конце марта. Об этом говорится в публикации Reuters.

Отмечается, что соглашение между Киевом и Москвой было готово и должно было быть объявлено турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом 30 марта – за день до местных выборов в Турции.

Но, утверждают источники Reuters, Украина «в последнюю минуту неожиданно вышла из переговоров». Причина такого шага неизвестна.

Проект соглашения, с которым ознакомился Reuters, предусматривал, что Москва и Киев предоставляют гарантии безопасности торговым судам в Черном море, обязавшись не наносить удары, не захватывать и не обыскивать их, если они либо пустые, либо задекларировали невоенные грузы.

«Эти гарантии не распространяются на военные корабли, гражданские суда, перевозящие товары военного назначения (за исключением морских перевозок, согласованных Сторонами в рамках международных миссий)», – говорится в документе.