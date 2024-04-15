Комитет парламента Грузии одобрил законопроект об иноагентах

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Комитет парламента Грузии по юридическим вопросам в первом чтении поддержал законопроект об иноагентах.

Слушания по законопроекту проходили на фоне острых дебатов между представителями правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» и оппозиции. Депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Граждане» Александр Элисашвили подрался с лидером парламентского большинства Мамукой Мдинарадзе, когда тот стоял у трибуны в качестве докладчика и отвечал на вопросы коллег. Председателю заседания пришлось объявлять перерыв.

Позже главе комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили пришлось удалить из зала заседаний до 10 оппозиционеров за их «ненадлежащее поведение». Дата выноса законопроекта на пленарное заседание парламента пока не известна. Параллельно у стен парламента проходит митинг против законопроекта. Участники акции протеста пытаются обойти здание парламента и сделать символический круг. Время от времени возникают стычки с представителями правоохранительных органов.