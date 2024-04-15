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Зеленский требует от Запада такой же защиты, как у Израиля

Зеленский требует от Запада такой же защиты, как у Израиля

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных союзников проявить в защите Украины от обстрелов такое же единство, как в защите Израиля во время атаки Ирана.

Зеленский отметил, что защитить критические объекты украинской энергоструктуры от ударов может и достаточно эффективная ПВО, но интенсивность российских атак требует большего единения.

«Защитив Израиль, свободный мир продемонстрировал, что именно такое единение не только возможно, но и на 100% эффективнее. Решительные действия союзников не допустили успеха террора и потери инфраструктуры и заставили агрессора остыть. То же возможно и в защите от террора Украины, которая, как и Израиль, не является членом НАТО. И для этого не нужна активация пятой статьи, достаточно только политической воли», — заявил Зеленский.

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