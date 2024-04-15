Многотысячная акция протеста в Тбилиси (фото, видео)

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Масштабная акция протеста проходит перед зданием парламента в столице Грузии Тбилиси.

Тысячи граждан Грузии протестуют против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», повторно внесенного в парламент правящей партией «Грузинская мечта», сообщает АПА. В акции, начавшейся с исполнения гимнов Грузии и Евросоюза, принимают участие в основном представители молодежи, студенты и активисты гражданского общества.

В связи с акцией ограничено движение транспорта на проспекте Руставели. Выступившие на митинге видные грузинские общественные деятели и преподаватели вузов заявляют, что это не грузинский, а российский законопроект, и его принятие было бы предательством по отношению к стране, он противоречит интересам Грузии и не отражает волю грузинского народа. На территории задействовано большое количество полицейских, усилены меры безопасности вокруг здания парламента.