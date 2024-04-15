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Мирзиеев принял Байрамова: что известно (фото)

Мирзиеев принял Байрамова: что известно (фото)

21:37 15 апреля 2024 года министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Республику Узбекистан был принят президентом Шавкатом Мирзиеевым.

Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

В ходе встречи министр Джейхун Байрамов отметил образцовый характер отношений стратегического партнерства, сложившихся между братской республикой Узбекистан и нашей страной, в которых мы разделяем исторические, культурные и религиозные связи.

Он подчеркнул, что вызывает удовлетворение содержание многогранных отношений между нашими странами в политической, экономической, торговой, транспортной и коммуникационной, культурной, гуманитарной и других сферах.

Была отмечена необходимость расширения сотрудничества, основанного на взаимной поддержке и солидарности, в рамках региональных и международных организаций, особенно организации тюркских государств, которая является одним из приоритетных направлений для нашей страны.

Было отмечено, что в текущем году наша страна примет 29-ю сессию Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (cop29), и мы готовы к сотрудничеству в реализации совместных мер в этом направлении.

На встрече также были обсуждены другие вопросы, стоящие в повестке дня двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами, а также региональная ситуация в постконфликтный период.

***

19:50 Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принял главу МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова.

Стороны рассмотрели перспективы расширения стратегического партнёрства и многопланового сотрудничества между нашими странами, а также предстоящую встречу и мероприятия, включенные в повестку дня, сообщает «Спутник».

На встрече состоялся также обмен мнениями по 10 новым направлениям сотрудничества.

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