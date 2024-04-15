Галант пообещал Остину ответить на удар Ирана

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Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил главе Пентагона Ллойду Остину о необходимости ответного удара по Ирану и отсутствии других альтернатив. Об этом сообщает агентство Axios.

«Галлант сказал Остину в телефонном разговоре в воскресенье, что Израиль не может допустить запуск баллистических ракет по своей территории без ответа», — отмечается в материале издания.

При этом сообщается, что Остин попросил израильского коллегу не идти на дальнейшую эскалацию ситуации. Таким образом он поддержал просьбу президента США Джо Байдена к Тель-Авиву не наносить ответного удара по Ирану.