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В Азербайджане за домашнее насилие будут штрафовать и отправлять в тюрьму

В Азербайджане за домашнее насилие будут штрафовать и отправлять в тюрьму

В Азербайджане ужесточены наказания за нарушение законодательства о предотвращении домашнего насилия, будет применяться административный арест.

Это нашло отражение в соответствующем указе президента Ильхама Алиева.

Согласно изменению, за повторное правонарушение лицом, получившим административное взыскание, в течение одного года со дня вступления в законную силу решения о наложении административного взыскания налагается штраф в размере 500-700 манатов, либо в зависимости от обстоятельств и от личности правонарушителя, применяется от 60 до 100 часов общественных работ или до 15 суток административного ареста.

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