МИД: Азербайджан вернул Армении всех задержанных, за исключением совершивших тяжкие преступления

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Азербайджан вернул Армении всех задержанных, остальные обвиняются в тяжких преступлениях.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов во время выступления на слушаниях в Международном уголовном суде, проведенных на основе протестов Азербайджана, передает АПА.

Он подчеркнул, что обвинения в расовой дискриминации, выдвинутые Арменией против Азербайджана, необоснованны.

«Все военнопленные, а также большинство задержанных были репатриированы в Армению. Остальные все еще находятся в тюрьме за совершение тяжких преступлений, включая пытки и убийство, а также по обвинению в военных преступлениях, терроризме и сепаратизме. Другими словами, их продолжающийся арест не имеет ничего общего с расовой дискриминацией. Точно так же обвинения Армении в насильственном выселении армян не имеют ничего общего с расовой дискриминацией. Однако Азербайджан серьезно относится к этим претензиям и с целью обеспечения прозрачности, взаимного доверия сотрудничает с Арменией», – отметил он.