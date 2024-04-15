Затулин: Поводов для присутствия росмиротворцев в Карабахе стало меньше

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После ухода армянского населения из Карабаха поводов для присутствия российских миротворцев в регионе стало меньше. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, скандальный депутат Константин Затулин. По его словам, Азербайджан пока не ставит вопрос о выводе войск, чтобы «Россия не восприняла это как поражение или уступку».

«На сегодняшний день нахождение миротворцев в Карабахе взаимосвязано с отношениями между Россией и Азербайджаном. В самом деле, поскольку армянского населения в Карабахе нет, то возникает вопрос: а что там делают наши миротворцы? Я думаю, что руководство Азербайджана не ставит пока вопросы об их выводе исключительно ради того, чтобы это не было так воспринято в России как поражение, как уступка, как ущерб, который нанесен присутствием наших военных за пределами Российской Федерации. Но в самом деле, поводов для нахождения наших миротворцев в Карабахе оказывается меньше», — сказал он «Газете.ру».