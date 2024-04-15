Израиль обдумывает ответ на атаку Ирана и пока не будет выдвигаться в Рафах |
Украина получит сотни канадских дронов |
В Париже заговорили о необходимости ядерного удара по Ирану |
Россия назвала массированную атаку Ирана на Израиль «самообороной» |
Иранские ракеты пробили «Железный купол» |
СМИ узнали, когда Израиль может нанести ответный удар по Ирану |
СМИ: Лондон и Ереван ведут переговоры об отправке в Армению нелегалов из Британии |
Байрамов обсудил ряд вопросов с узбекским коллегой (фото) |
15 апреля – день памяти Зарифы Алиевой |
Главное Политика

Затулин: Поводов для присутствия росмиротворцев в Карабахе стало меньше

Затулин: Поводов для присутствия росмиротворцев в Карабахе стало меньше

После ухода армянского населения из Карабаха поводов для присутствия российских миротворцев в регионе стало меньше. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, скандальный депутат Константин Затулин. По его словам, Азербайджан пока не ставит вопрос о выводе войск, чтобы «Россия не восприняла это как поражение или уступку».

«На сегодняшний день нахождение миротворцев в Карабахе взаимосвязано с отношениями между Россией и Азербайджаном. В самом деле, поскольку армянского населения в Карабахе нет, то возникает вопрос: а что там делают наши миротворцы? Я думаю, что руководство Азербайджана не ставит пока вопросы об их выводе исключительно ради того, чтобы это не было так воспринято в России как поражение, как уступка, как ущерб, который нанесен присутствием наших военных за пределами Российской Федерации. Но в самом деле, поводов для нахождения наших миротворцев в Карабахе оказывается меньше», — сказал он «Газете.ру».

Теги:
Из этой рубрики
Почему Токаев сорвался в Армению
Политика

Почему Токаев сорвался в Армению

2024/04/15, 16:54
Кирби: США не ищут конфликта с Ираном
Политика

Кирби: США не ищут конфликта с Ираном

2024/04/15, 16:32
Брюссельская встреча как элемент доктрины Восточного партнерства
Политика

Брюссельская встреча как элемент доктрины Восточного партнерства

2024/04/15, 14:38
Насер Канани анонсировал скорое открытие посольства Азербайджана в Иране
Политика

Насер Канани анонсировал скорое открытие посольства Азербайджана в Иране

2024/04/15, 14:24
Затулин: Поводов для присутствия росмиротворцев в Карабахе стало меньше
Политика

Затулин: Поводов для присутствия росмиротворцев в Карабахе стало меньше

2024/04/15, 14:04
Иран – Израиль: война или игра на публику?
Политика

Иран – Израиль: война или игра на публику?

2024/04/15, 13:55
Макрон призвал изолировать Иран
Политика

Макрон призвал изолировать Иран

2024/04/15, 12:57
Кто раскачивает ситуацию в Грузии?
Политика

Кто раскачивает ситуацию в Грузии?

2024/04/15, 12:33
Байрамов выступил на заседании Стратегического диалога в Ташкенте
Политика

Байрамов выступил на заседании Стратегического диалога в Ташкенте

2024/04/15, 12:30