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Макрон призвал изолировать Иран

Макрон призвал изолировать Иран

Необходимо усилить санкции и изолировать Иран, чтобы избежать эскалации на Ближнем Востоке, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в эфире радиостанции RMC.

«Сегодня мы сделаем все, чтобы избежать эскалации. Нельзя отвечать эскалацией, но, скорее, изоляцией Ирана, убеждением региональных стран в том, что Иран представляет опасность, усилением санкций и давления на деятельность в атомной сфере, чтобы найти путь к миру в регионе», – сказал Макрон.

«Израиль сегодня защищается. У истоков всей этой ситуации – атаки ХАМАС против Израиля… Нам нужно с одной стороны быть на стороне Израиля, чтобы гарантировать его максимальную защиту, но с другой – призвать к лимитам, чтобы избежать эскалации. Нужно избежать того, чтобы каждый раз нарушались новые границы», – добавил он.

По его словам, Франция работает со всеми региональным партнёрами в этом отношении, но большую роль также могут сыграть США.
«Они могут сыграть существенную роль в том, чтобы сдержать Иран», – добавил он.

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