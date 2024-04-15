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Жителя Баку задержали по подозрению в педофилии (видео)

Жителя Баку задержали по подозрению в педофилии (видео)

Жителя Баку задержали по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД).

Сотрудники Наримановского районного отдела полиции задержали на территории района Максима Мамедова, который, по версии следствия, преследовал несовершеннолетнего, а затем совершил в отношении него развратные действия.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Решением Наримановского районного суда М.Мамедов заключен под стражу сроком на 3 месяца.

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