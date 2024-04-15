Россия назвала массированную атаку Ирана на Израиль «самообороной»

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Заседание ООН из-за удара Ирана по Израилю является «парадом лицемерия и двойных стандартов», заявил постпред России при всемирной организации Василий Небензя на экстренном заседании по поводу произошедшей атаки.

«То, что произошло в ночь на 14 апреля, не случилось в вакууме. Шаги Ирана стали ответной реакцией на позорное бездействие СБ ООН на вопиющую атаку Израиля по Дамаску, причем далеко не первую», — цитирует его РБК.

Он указал, что Россия призывала коллег по Совету Безопасности ООН осудить израильскую атаку на консульство Ирана в Дамаске, но Запад не пошел на это, теперь ясен результат этого.

Небензя отметил, что Россия призывает все стороны инцидента к сдержанности из-за риска расширения конфликта до региональной конфронтации.