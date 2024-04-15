Стало известно, где и когда пройдет COP29 в Баку

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Мероприятия в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) пройдут на Бакинском олимпийском стадионе.

Об этом сообщила глава правления операционной компании COP29 Нармин Джарчалова на пресс-конференции.

По ее словам, конференция пройдет 11-25 ноября.

На пресс-конференции также был представлен логотип 29-й сессии COP29.

Логотип, отражающий комплекс многоплановых инициатив председательства COP29, основан на синтезе символов «буты», листа и капель воды.

Он также подчеркивает экологическую чувствительность и богатое культурное наследие Азербайджана в контексте важного значения природных ресурсов.