Байрамов выступил на заседании Стратегического диалога в Ташкенте

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15 апреля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Узбекистан принял участие и выступил в качестве почетного гостя во втором заседании министров Стратегического диалога «Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива».

Как сообщили в МИД Азербайджана, министр Джейхун Байрамов отметил, что сотрудничество нашей страны с братскими странами Центральной Азии и странами Персидского залива в различных сферах, в том числе в политической, экономической, торгово-инвестиционной, транспортной и прочих сферах играет важную роль для дальнейшего расширения сотрудничества в этих направлениях.

Была отмечена важность формата Стратегического диалога «Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива» в рамках регионального сотрудничества в контексте борьбы с актуальными вызовами в нынешний период глобальной трансформации.