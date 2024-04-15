Россия назвала массированную атаку Ирана на Израиль «самообороной» |
Иранские ракеты пробили «Железный купол» |
СМИ узнали, когда Израиль может нанести ответный удар по Ирану |
СМИ: Лондон и Ереван ведут переговоры об отправке в Армению нелегалов из Британии |
Байрамов обсудил ряд вопросов с узбекским коллегой (фото) |
15 апреля – день памяти Зарифы Алиевой |
Израиль обдумывает варианты ответа на иранский удар |
В Конгрессе обсудят помощь Израилю |
Глава ЦРУ просил Калына о посредничестве по кризису на Ближнем Востоке |
Главное Мир

Боррель признал провал в поддержке ЕС Украины

Боррель признал провал в поддержке ЕС Украины

Евросоюз по-прежнему не может поставлять Украине достаточное количество боеприпасов, признал верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в своем блоге.

«За последние месяцы мы добились существенного прогресса, но по-прежнему испытываем трудности с отправкой достаточного количества боеприпасов для поддержки Украины. Вдобавок мы сталкиваемся со значительными качественными проблемами в новых военных технологиях, связанных с беспилотниками или искусственным интеллектом», — написал Боррель.

По его мнению, Евросоюз должен увеличить производство в оборонной промышленности. Для этого могут потребоваться дополнительные инвестиции и выпуск общих долговых обязательств, подчеркнул политик.

Теги:
Из этой рубрики
Военный кабинет Израиля вновь обсудит возможный ответ Ирану
Мир

Военный кабинет Израиля вновь обсудит возможный ответ Ирану

2024/04/15, 12:52
Макрон: Церемония открытия Олимпиады под угрозой
Мир

Макрон: Церемония открытия Олимпиады под угрозой

2024/04/15, 12:33
Ответ Ирану: Британия призвала Израиль думать "головой"
Мир

Ответ Ирану: Британия призвала Израиль думать «головой»

2024/04/15, 12:31
Боррель признал провал в поддержке ЕС Украины
Мир

Боррель признал провал в поддержке ЕС Украины

2024/04/15, 10:48
В Германии разрешили менять пол раз в год
Мир

В Германии разрешили менять пол раз в год

2024/04/15, 10:36
Ожидает ли Венгрию «цветная» революция?
Мир

Ожидает ли Венгрию «цветная» революция?

2024/04/15, 10:27
В Иране заявили, что все гиперзвуковые ракеты, выпущенные по Израилю, поразили цели
Мир

В Иране заявили, что все гиперзвуковые ракеты, выпущенные по Израилю, поразили цели

2024/04/15, 10:27
Раиси заявил, что Иран находится на пике своего могущества
Мир

Раиси заявил, что Иран находится на пике своего могущества

2024/04/15, 10:04
США передали России данные по теракту в «Крокусе»
Мир

США передали России данные по теракту в «Крокусе»

2024/04/15, 09:38