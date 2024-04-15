Боррель признал провал в поддержке ЕС Украины

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Евросоюз по-прежнему не может поставлять Украине достаточное количество боеприпасов, признал верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в своем блоге.

«За последние месяцы мы добились существенного прогресса, но по-прежнему испытываем трудности с отправкой достаточного количества боеприпасов для поддержки Украины. Вдобавок мы сталкиваемся со значительными качественными проблемами в новых военных технологиях, связанных с беспилотниками или искусственным интеллектом», — написал Боррель.

По его мнению, Евросоюз должен увеличить производство в оборонной промышленности. Для этого могут потребоваться дополнительные инвестиции и выпуск общих долговых обязательств, подчеркнул политик.