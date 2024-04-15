В Иране заявили, что все гиперзвуковые ракеты, выпущенные по Израилю, поразили цели

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Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что ответный удар Исламской Республики по Израилю был нанесен исключительно в рамках неотъемлемого права на самооборону. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, созванном 14 апреля в связи с атакой Ирана по Израилю, Иравани заявил, что Тегеран нанес серию военных ударов по израильским военным объектам. По словам дипломата, эти удары были осуществлены исключительно в рамках неотъемлемого права страны на самооборону, которое изложено в Уставе ООН и соответствует международному праву.