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В Армении опровергли слухи о переговорах по нелегалам из Британии (обновлено)

В Армении опровергли слухи о переговорах по нелегалам из Британии (обновлено)

18:54 Армения не вела и не ведет никаких конкретных переговоров с Великобританией о приеме нелегальных беженцев. С таким заявлением сегодня выступила пресс-секретарь армянского МИД.

«Армения и Великобритании имеют широкую повестку политического диалога, а предметных или технических переговоров по вопросу, поднятому в конкретной публикации, не было», – заявила Ани Бадалян.

***

09:02 Великобритания начала переговоры с четырьмя странами, которые могут принимать высылаемых из королевства нелегальных мигрантов.

Об этом пишет газета The Times, ссылаясь на попавшие в ее распоряжение документы британского МИД.

Диалог по этому вопросу ведется с Арменией, Ботсваной, Кот-д’Ивуаром и Коста-Рикой.

По данным издания, именно с этими четырьмя странами Лондон рассчитывает заключить аналог соглашения, ранее достигнутого между Великобританией и Руандой. Поднимался также вопрос о возможном сотрудничестве с Бразилией, Колумбией, Парагваем, Перу и Эквадором, однако в МИД королевства полагают, что власти этих стран будут не сильно в нем заинтересованы. Существует резервный список государств Африки, включая Анголу, Кабо-Верде, Танзанию, Того, Сенегал и Сьерра-Леоне, с которыми британская сторона может начать диалог. Гамбия, Марокко, Намибия и Тунис отказались обсуждать этот вопрос.

Газета напомнила, что Великобритания уже полтора года ищет страны, которые были бы готовы принимать нелегальных мигрантов, высылаемых из королевства.

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