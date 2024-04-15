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В США растет популярность стерилизации среди женщин

В США растет популярность стерилизации среди женщин

После отмены конституционного права на аборт в США резко выросло число молодых женщин, которые решили пройти процедуру стерилизации. Это показало исследование, опубликованное в журнале JAMA Health Forum.

В июне 2022 года Верховный суд США отменил решение «Роу против Уэйда», которое 49 лет назад гарантировало право на аборт всем женщинам на федеральном уровне. После отмены конституционного права на аборт частота стерилизаций стала расти, причем у женщин в возрасте от 18 до 30 лет процедура вдвое популярнее, чем у мужчин.

Данные указывают на то, что молодые женщины несут основную ответственность за предотвращение беременности и непропорционально сильно страдают от медицинских, социальных и экономических последствий запрета на аборты.

«Результаты поразительны, поскольку по сравнению с вазэктомией процедуры перевязки маточных труб являются гораздо более сложными операциями и в два-шесть раз дороже», — отметили авторы работы.

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