Зеленский заявил об ухудшении ситуации на фронте

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в некоторых направлениях фронта последними начала усложняться ситуация.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

«Фронт. Ситуация на фронте во время такой горячей войны всегда сложная. Но в эти дни – и особенно на донецких направлениях – становится тяжелее. Я благодарю каждую бригаду, каждого солдата и командира, которые делают все, чтобы защитить наши позиции, и которые уничтожают оккупанта», – сказал глава государства в вечернем обращении.