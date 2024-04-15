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Гутерриш: Ближний Восток находится на грани

Гутерриш: Ближний Восток находится на грани

Ближневосточный регион находится на грани начала полномасштабного конфликта, необходимо немедленно принять меры по деэскалации ситуации. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем выступлении на заседании Совета Безопасности ООН, созванном в связи с ударом Ирана по израильским военным объектам.

«Ближний Восток находится на грани. Люди в регионе стоят перед лицом реальной угрозы разрушительного полномасштабного конфликта», – сказал он.

«Пришло время снижения напряженности и эскалации», – добавил глава всемирной организации.

«Пришло время отойти от края пропасти. Жизненно важно избегать любых действий, которые могут привести к крупной военной конфронтации на нескольких фронтах на Ближнем Востоке», – сказал Гутерриш.

«Гражданские лица уже несут на себе основной удар и платят самую высокую цену [за военные действия]. Мы несем общую ответственность за активное вовлечение всех заинтересованных сторон в предотвращение дальнейшей эскалации», – отметил генсек.

Гутерриш добавил, что с каждым часом разрушается региональный и глобальный мир и безопасность. «Ни регион, ни мир не могут позволить себе новых войн», – заключил он.

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