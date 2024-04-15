Байрамов обсудил ряд вопросов с узбекским коллегой (фото) |
15 апреля – день памяти Зарифы Алиевой |
Израиль обдумывает варианты ответа на иранский удар |
В Конгрессе обсудят помощь Израилю |
Глава ЦРУ просил Калына о посредничестве по кризису на Ближнем Востоке |
Наши боксеры завоевали два «золота» на чемпионате Европы (фото) |
Анкара: Нападение Израиля на посольство Ирана в Дамаске оправдало наши опасения |
Израильская авиабаза получила повреждения при иранском ударе (фото) |
Азербайджан – островок стабильности на Южном Кавказе |
Главное Общество

15 апреля – день памяти Зарифы Алиевой

15 апреля - день памяти Зарифы Алиевой

Зарифа Азиз гызы Алиева, азербайджанский офтальмолог, академик Академии наук Азербайджана, профессор, родилась 28 апреля 1923 г. в селе Шахтахты Шарурского района Азербайджанской ССР.

Автор четырнадцати монографий и сотен научных статей, 12 рационализаторских предложений. Дочь Азиза Алиева — народного комиссара здравоохранения Азербайджанской ССР, затем первого секретаря Дагестанского обкома компартии. Супруга третьего президента Азербайджана Гейдара Алиева и мать четвёртого президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Большая часть трудовой деятельности Зарифы Алиевой прошла в Азербайджанском государственном институте усовершенствования врачей.

Академик З.А.Алиева вела большую общественную работу, являясь членом Комитета защиты мира бывшего СССР, заместителем Председателя Азербайджанского Комитета защиты мира, членом правления общества «Знание» и членом президиума научного общества офтальмологов бывшего СССР, входила в редакционную коллегию журнала «Вестник офтальмологии».

В 1953 году вышла замуж за Гейдара Алиева. 12 октября 1955 года у них родилась дочь Севиль, 24 декабря 1961 года — сын Ильхам.

Пользовалась большим авторитетом в Азербайджане и в СССР. Разработала и ввела несколько новых методов лечения глазных заболеваний.

С 1982 года жила в Москве вместе со своей семьей. 15 апреля 1985 года скончалась от рака. Была похоронена в Москве на Новодевичьем кладбище, а затем, в 1994 году, тело было перевезено в Баку и захоронено на Аллее почётного захоронения.

Теги:
Из этой рубрики
15 апреля - день памяти Зарифы Алиевой
Общество

15 апреля – день памяти Зарифы Алиевой

2024/04/15, 00:03
В цепном ДТП в Гарадагском районе пострадали люди
Общество

В цепном ДТП в Гарадагском районе пострадали люди

2024/04/14, 23:28
Правоохранители задержали наркодилеров в Огузском районе
Общество

Правоохранители задержали наркодилеров в Огузском районе

2024/04/14, 22:30
В Наримановском районе спасатели вызволили из беды 2-летнего ребенка (видео)
Общество

В Наримановском районе спасатели вызволили из беды 2-летнего ребенка (видео)

2024/04/14, 21:50
На дорогах страны ожидается снижение дальности видимости
Общество

На дорогах страны ожидается снижение дальности видимости

2024/04/14, 19:21
В Имишли подростки погибли в школьном дворе от удара током (обновлено)
Общество

В Имишли подростки погибли в школьном дворе от удара током (обновлено)

2024/04/14, 18:40
В столичном регионе возможны кратковременные дожди
Общество

В столичном регионе возможны кратковременные дожди

2024/04/14, 16:39
Гюнай Иманзаде - единственная азербайджанка, вошедшая в список Forbes UNDER 30
Общество

Гюнай Иманзаде – единственная азербайджанка, вошедшая в список Forbes UNDER 30

2024/04/14, 12:32
Синоптики прогнозируют паводки в регионах страны
Общество

Синоптики прогнозируют паводки в регионах страны

2024/04/14, 11:39