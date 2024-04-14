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Украина активизирует привлечение рекрутов в войска

Украина активизирует привлечение рекрутов в войска

Более 20 рекрутинговых центров для Министерства обороны Украины откроют до конца июля.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

По его словам, которые приводит РБК, с 11 февраля открыто уже 11 таких центров. «До конца июля по стране должно быть открыто еще 22 таких центра. По состоянию на сегодня через открытые центры уже зафиксировано более тысячи обращений. И более 200 человек уже оформляются на должности. Мы ожидаем, что по результатам работы рекрутинговых центров мы увеличим количество контрактов до четырех – пяти тысяч в месяц», – отметил Гаврилюк.

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