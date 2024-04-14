В Конгрессе обсудят помощь Израилю

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Палата представителей Конгресса США на следующей неделе рассмотрит законопроект о помощи Израилю и привлечении Ирана к ответственности за эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщил лидер республиканского большинства в нижней палате законодательного органа Стив Скэлис.

«В свете необоснованного нападения Ирана на Израиль Палата представителей отойдет от ранее объявленного законодательного графика и рассмотрит законопроект о помощи нашему союзнику Израилю и привлечении Ирана и его сторонников-террористов к ответственности», – говорится в заявлении законодателя.

Скэлис уточнил, что более подробная информация будет представлена позднее. Он подчеркнул, что американские конгрессмены «поддерживают Израиль», и добавил, что, по его словам, «неспровоцированная атака» на еврейское государство должна повлечь за собой последствия.