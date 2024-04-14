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Правоохранители задержали наркодилеров в Огузском районе

Правоохранители задержали наркодилеров в Огузском районе

В Огузском районе задержаны два человека, подозреваемые в незаконном обороте наркотиков.

Об этом говорится в сообщении Шекинской региональной группы пресс-службы МВД.

Согласно информации, в рамках мероприятий, проведенных сотрудниками Огузского районного отдела полиции, были задержаны ранее судимые Гардаш Абдуллаев и Теймур Садыгов, подозреваемые в незаконном обороте наркотиков. У них было обнаружено и изъято наркотическое средство марихуана.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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