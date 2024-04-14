Украина хочет до середины июля уничтожить Крымский мост

133 Просмотров

Руководство Украины планирует уничтожить Крымский мост до середины июля. О стодневном плане украинские чиновники рассказали изданию Sun.

«Украинские чиновники заявляют, что мост будет разрушен к середине июля. На выполнение задачи у них есть примерно около 100 дней», – пишет издание.

Отмечается, что в атаках планируют применить ракеты Storm Shadow, поставленные Западом. А для подрыва опор моста хотят использовать морские беспилотники. Кроме того, в издании утверждают, что отправленные в Украину самолёты F-16 могут принять участие в этой атаке.