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Украина хочет до середины июля уничтожить Крымский мост

Украина хочет до середины июля уничтожить Крымский мост

Руководство Украины планирует уничтожить Крымский мост до середины июля. О стодневном плане украинские чиновники рассказали изданию Sun.

«Украинские чиновники заявляют, что мост будет разрушен к середине июля. На выполнение задачи у них есть примерно около 100 дней», – пишет издание.

Отмечается, что в атаках планируют применить ракеты Storm Shadow, поставленные Западом. А для подрыва опор моста хотят использовать морские беспилотники. Кроме того, в издании утверждают, что отправленные в Украину самолёты F-16 могут принять участие в этой атаке.

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