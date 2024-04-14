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Президент Аргентины объявил о расставании с красавицей Фатимой Флорес

Президент Аргентины объявил о расставании с красавицей Фатимой Флорес

Президент Аргентины Хавьер Милей объявил, что расстался со своей девушкой, актрисой Фатимой Флорес, с которой у него завязались отношения во время избирательного процесса 2023 года, сообщил президент страны в своем микроблоге в X во время своего турне по США.

«Мы решили прекратить наши отношения и сохранить дружеские узы, учитывая то, что мы чувствуем друг к другу и как сильно мы любим, уважаем и восхищаемся друг другом», – отметил он.

Среди причин разрыва Милей выделил то, что Флорес получила многочисленные предложения о работе в Соединенных Штатах и Европе, и что это, в сочетании с его президентской работой, привело к тому, что они стали жить раздельно, что сделало невозможными отношения, которые они хотели бы иметь.

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