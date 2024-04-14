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Израиль настаивает на внесении КСИР в число террористических организаций

Израиль настаивает на внесении КСИР в число террористических организаций

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан намерен в своем выступлении на заседании Совета Безопасности призвать орган осудить атаку Ирана и внести Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в список террористических организаций. Об этом сообщило журналистам израильское постпредство.

В своей речи, указали в дипмиссии, Эрдан «потребует, чтобы Совет резко осудил атаку, принял меры против Ирана, в том числе внес КСИР в список террористических организаций и ввел санкции в отношении Ирана за его нарушение резолюций СБ и ядерной сделки», – говорится в сообщении.

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