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Абдоллахиян рассказал Лаврову об ударе по Израилю

Абдоллахиян рассказал Лаврову об ударе по Израилю

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном ситуацию на Ближнем Востоке, Абдоллахиян проинформировал об ответных мерах Ирана на удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства по итогам разговора, состоявшегося по инициативе иранского министра.

«В фокусе внимания была ситуация на Ближнем Востоке, – отмечается в тексте. – Глава внешнеполитического ведомства Ирана проинформировал российского коллегу о принятых Тегераном мерах в ответ на осуществленный 1 апреля израильский авиаудар по консульскому отделу посольства Ирана в Дамаске, повлекший гибель официальных представителей Ирана».

Лавров и Абдоллахиян отметили, что новые опасные провокационные действия могут привести к росту напряженности на Ближнем Востоке. «Как было отмечено, дополнительная эскалация ситуации в регионе и новые опасные провокационные действия могут привести к росту напряженности на Ближнем Востоке. Недопущение подобных сценариев и устранение их первопричин должны стать предметом особого приоритетного внимания Совета Безопасности ООН», – указали в дипведомстве.

В министерстве добавили, что в ходе разговора были подтверждены позиции сторон в пользу немедленного прекращения огня в секторе Газа, решения острейших гуманитарных проблем и создания прочных условий для прямых переговоров в соответствии с резолюциями ООН о двухгосударственном урегулировании палестино-израильского конфликта.

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