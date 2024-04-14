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Анкара: Нападение Израиля на посольство Ирана в Дамаске оправдало наши опасения

Анкара: Нападение Израиля на посольство Ирана в Дамаске оправдало наши опасения

МИД Турции выступил с заявлением относительно атаки Иран на Израиль в ночь на 14 апреля 2024-го года.

«Мы уже давно напоминаем всем сторонам о наших предупреждениях о риске расширения и эскалации войны Израиля в Газе.

Нападение Израиля на посольство Ирана в Дамаске, нарушившее международное право, оправдало наши опасения. Ответные меры Ирана на это нападение и последующие события еще раз показали, что события могут быстро перерасти в региональную войну.

До этого инцидента мы встречались с представителями властей Ирана и США и призывали их к сдержанности. Взаимные ожидания и послания сторон также были переданы через нашу страну, и были предприняты необходимые инициативы для обеспечения соразмерной реакции», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Далее по тексту заявления следует: «Сегодня мы по-прежнему четко заявляем иранским властям и западным странам, имеющим влияние на Израиль, что эскалация должна быть остановлена. Мы продолжим наши усилия по предотвращению запуска процесса, который нанесет постоянный ущерб стабильности в нашем регионе и приведет к еще большим конфликтам на глобальном уровне».

«С первой минуты мы внимательно следим за развитием событий, консультируясь с соответствующими институтами в отношении угроз безопасности нашей страны, и регулярно информируем об этом нашего президента», – подчеркивает МИД Турции.

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