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СМИ: Байден уговорил Нетаньяху не бить по Ирану

СМИ: Байден уговорил Нетаньяху не бить по Ирану

Израиль отказался от ответного удара по Ирану после разговора премьер-министра Биньямина Нетаньяху и президента США Джо Байдена. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на израильских чиновников.

«От одной возможной реакции — ответного удара, который предлагали некоторые члены кабинета, — отказались после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху поговорил по телефону с президентом Байденом», — говорится в публикации.

Другой причиной отказа от ответного удара называется то, что иранские удары нанесли относительно небольшой ущерб. Подробностей самой беседы не приводится.

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