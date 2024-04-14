Ганц пообещал ответный удар Израиля по Ирану

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Израиль намерен создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом, заявил министр без портфеля в узком кабинете военных действий Бени Ганц.

Говоря о ночной ракетной атаке из Ирана по Израилю, Ганц подчеркнул, что «инцидент не исчерпан», добавив, что существующую систему регионального сотрудничества и сдерживания необходимо укреплять «прямо сейчас».

«Мы создадим региональную коалицию против иранской угрозы – и возьмем с них (с Тегерана) цену в подходящее для нас время и подходящим образом», – заявил Ганц, которого цитирует РИА Новости.